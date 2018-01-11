Уровень добычи нефти в Казахстане может повыситься в 2018 году - министр

2018-01-11 14:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В новом 2018 году уровень добычи нефти в Казахстане должен быть не ниже показателей, достигнутых в 2017 году. Об этом в четверг на заседании правительства страны сказал министр экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

«Во-первых, можно всех поздравить и сказать спасибо нашим нефтяникам, так как 86,2 миллиона тонн - это рекордный объем добычи нефти за всю историю Казахстана. Откровенно говоря, он существенно помог в достижении четырех процентного роста ВВП (в 2017 году). На этот год мы планируем, точнее коллеги из министерства энергетики, добычу приблизительно в том же объеме и, может быть, даже несколько выше. Конкретные цифры у минэнерго будут при уточнении макропрогноза», - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Что касается прогноза цены на нефть, то Сулейменов сослался на официальный макропрогноз - 45 долларов за баррель.