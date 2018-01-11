Не менее пяти землетрясений произошли у границы Ирана и Ирака за сутки

2018-01-11 14:57 | www.trend.az | 6

Не менее пяти землетрясений магнитудой 5 и выше произошло в четверг в районе границы Ирана и Ирака, сообщает РИА Новости со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Наиболее сильное землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в 6.59 по времени UTC в районе населенного пункта Сумар на западе Ирана у границы с Ираком. Очаг наиболее сильного землетрясения находился на глубине 8 километров.

Следом в течение получаса сейсмологи зафиксировали в том же районе еще два землетрясения магнитудой 5,4. Еще два землетрясения — магнитудой 5 и 5,4 — произошли спустя примерно час в том же районе.