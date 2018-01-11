«Барселона» подписала контракт с защитником «Палмейраса»

2018-01-11 15:03 | www.apa.az | 6

«Барселона» осуществила второе приобретение в зимнем трансферном сезоне.

Как сообщает apasport.az со ссылкой на AS, вслед за Филипе Коутиньо каталонцы включили в состав защитника «Палмейраса» Йерри Мину.

Испанский гранд, давно договорившийся с 24-летним футболистом, наконец-то получил и согласие его клуба. Бразильский клуб заработал на этом трансфере 12,3 миллиона евро. Игрок сборной Колумбии подписал 4-летний контракт со своим новым клубом, в котором указано, что трансферная стоимость защитника составляет 100 миллионов евро. Завтра Мина будет представлен болельщикам на стадионе «Ноу Камп».

Отметим, что Йерри Мина забил 3 гола в 9 матчах за сборную Колумбии, в которую вызывается с 2016-го года.