Названы самые безопасные автомобили 2017 года (ВИДЕО)

2018-01-11 15:09 | www.trend.az | 6

Европейская организация по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP) назвала самые безопасные автомобили 2017 года, передает РИА Новости.

Как отмечается на сайте организации, победителей выбирали в шести разных категориях, поскольку невозможно оценивать с точки зрения безопасности автомобили разных классов.

При составлении рейтинга эксперты учитывали степень безопасности взрослых пассажиров и детей, безопасность пешеходов и систему "активной безопасности", которая подразумевает совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля. Всего в 2017 году организация провела краш-тесты 70 новых или рестайлинговых моделей.

В представительском классе самым безопасным признали Volkswagen Arteon. Степень защищенности взрослых пассажиров эксперты оценили в 96%, детей — в 85%, пешеходов — также в 85%, "активную безопасность" — 82%.

В категории "компактный кроссовер" лучше всех в краш-тестах проявил себя Volvo XC60. Эксперты оценили степень защищенности взрослых пассажиров в этой модели в 98%, детей — 87%, пешеходов — 76%, а система "активной безопасности" получила 95%.

В категории "мини-кроссовер" самым безопасным был признан Volkswagen T-Roc, степень защищенности взрослых пассажиров которого оценена в 96%, детей — 87%, пешеходов — 79%, а "активная безопасность" — в 71%.

В В-классе (небольшие автомобили) самым безопасным признали Volkswagen Polo. Эксперты высоко оценили степень безопасности взрослых, детей и пешеходов (96%, 85% и 76% соответственно), однако система "активной безопасности" этой модели получила лишь 59%.

В категории "компактвэн" эксперты назвали самым безопасным Opel Crossland X: степень защищенности взрослых пассажиров оценена в 85%, детей — 84%. Низкие оценки получили степень безопасности пешеходов и система "активной безопасности" — 62 и 57% соответственно.