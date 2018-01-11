Азербайджан может стать членом Форума стран-экспортеров газа

2018-01-11 15:04 | www.oxu.az | 6

Азербайджан, Ирак и Казахстан могут перейти в разряд полноправных членов Форума стран-экспортеров газа.

Как передает Oxu.Az, об этом генсек форума Юрий Сентюрин сказал в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».

«Азербайджан, Ирак и Казахстан могут перейти в разряд полноправных членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и для этого есть неплохие шансы. В настоящее время ведутся переговоры со странами, который сейчас являются наблюдателями».

Азербайджан получил статус наблюдателя при организации в ноябре 2015 года. В состав Форума входят 12 стран-экспортеров газа, такие как Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла и ОАЭ, а также семь стран-наблюдателей – Азербайджан, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Ирак, Оман и Перу.

Л.А.

