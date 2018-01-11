Туркменистан проведет крупное международное авторалли

2018-01-11 15:15 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на рабочем совещании потребовал обеспечить высокий уровень проведения международного авторалли - от Амуля до Хазара, сообщает газета Ватан.



Амуль - это древнее название реки Аму-дарья, Хазар - наименование в прошлом Каспийского моря.



На данном совещании обсуждался вопрос о проведении мероприятий, посвящённых девизу 2018 года «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути».



Напомним, что в 2009 году по инициативе Туркменистана проводился международный ралли-рейд «Шелковый путь» через просторы центральной части России и Южного Урала, степей Казахстана и песков величественной пустыни Каракумы в Туркменистане.



Организация гонки была поручена руководителям команды «КАМАЗ-Мастер», основную нагрузку по финансовому обеспечению приняла на себя туркменская сторона.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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