IV собрание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоится 15 февраля в Баку

2018-01-11 15:10 | www.apa.az | 6

Четвертое собрание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоится 15 февраля в Баку.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве энергетики Азербайджана, в связи с организацией мероприятия в министерстве прошла соответствующая встреча. В настоящее время продолжаются работы по подготовке программы и повестки собрания.

Отметим, что первое собрание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года.