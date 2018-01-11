В Хабаровске предварительные слушания по делу азербайджанца назначены на 15 января

2018-01-11 15:23 | www.apa.az | 6

Предварительные слушания дела об убийстве в Хабаровске чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева назначены на 15 января.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщил представитель Хабаровского краевого суда, где будет рассматриваться дело.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела. После того, как от полученных травм потерпевший упал и потерял сознание, обвиняемый нанес лежавшему на спине спортсмену еще пять ударов в голову. От полученных травм спортсмен скончался в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Обвиняемый Аллахверанов сдался следствию спустя месяц после происшествия.

Предварительные слушания дела назначены на 15 января. Они пройдут в закрытом режиме. На этом заседании определят дату первого судебного заседания, а также будет ли процесс открытым или закрытым.

Ранее прокуратура сообщала, что Аллахверанов обвиняется по статье «убийство из хулиганских побуждений», максимальное наказание по которой – пожизненное лишение свободы.