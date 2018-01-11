Ожидается объединение Госкомтаможни и Минналогов

2018-01-11 15:18 | www.oxu.az | 6

Министерство налогов и Государственный таможенный комитет могут объединиться в рамках единого ведомства сообщает Oxu.Az со ссылкой на Turan.

По имеющейся информации, в скором времени будет создан единый фискальный орган путем интеграции Гостаможни и Минналогов, что позволит ликвидировать дублирование и достичь более эффективного управления.

Своим мнением о том, как повлияет это на перспективы развития фискальной сферы страны, поделились Turan эксперт в банковской сфере Акрам Гасанов и экономист Натик Джафарли.

Акрам Гасанов:

Решение о создании единого фискального органа путем объединения налоговой и таможни оправдано, к тому же в мире достаточно много примеров успешного функционирования в рамках такого подхода, но были и обратные результаты.

B мировой практике уже имелись случаи интеграции ведомств в громоздкую и неуклюжею структуру с несовершенным распределением полномочий, когда отдельные департаменты получали несвойственные им функции, а принятие решений длилось неоправданно долг или требовало пересмотра.

Были и положительные результаты объединения: совместные налогово-таможенные проверки плательщиков, единое понимание норм законодательства, налаживание полноценного обмена информацией между обеими службами.

B Азербайджане кадры решают многое, поскольку государственные структуры создаются под должность, а не наоборот. Полагаю, что новый фискальный орган возглавит новоназначенный министр налогов Микаил Джаббаров. Не для того же его назначили, чтобы держать на вторых ролях. Неслучайно назначен новый советник министра в лице Хагани Абдуллаева, кстати, бывший зампредседателя Центробанка, покинувший должность осенью прошлого года.

Абдуллаев ушел сам, что неожиданно для Азербайджана. Кстати, это один из редких макроэкономистов, аналитиков, понимающих экономику и при этом порядочный человек, имеющий особенность анализировать экономику шире, чем это требуется в Минналогов.

С уходом из ЦБА Абдуллаевауже тогда возникли предположения о возможных изменениях в фискальной сфере, поскольку полномочия Джаббарова не могли ограничиться только этим ведомством. К тому же о необходимости слияния таможни и Минналогов говорится уже несколько лет.

Что касается Айдына Алиева - это фигура больше техническая, т.е. понятно, что реально не он управляет таможней.

Абстрагируясь от кадров, скажем, что интеграция двух фискальных ведомств является объективным шагом, поскольку их функциональная суть совпадает в сфере госдоходов, методологии администрирования, отдельных областей деятельности и развод здесь даже неуместен. Скажем, НДС при международных сделках удерживает таможня, хотя речь идет о налоге, а не таможенной пошлине. Между двумя ведомствами имеется тесное сотрудничество. Объединить ведомства важно также с точки зрения интересов бизнеса, поскольку речь идет о едином окне. Бизнес изнывает под прессингом двух фискальных ведомств. Например, ранее возникали проблемы с поставками незадекларированной продукции. Фактически, таможня давала добро на незаконный ввоз, а налоговая предъявляла претензии. Это лишь отдельный пример нецелесообразности разделения упомянутых структур. Наконец, содержать два ведомства накладно для государства, поскольку это лишняя нагрузка для бюджета.

Bопросы перекликаются в плоскости серьезных проблем с органом финансовой политики. Дело в том, что во всех промышленно развитых странах финансовая политика осуществляется профильным ведомством. Разумеется, тут возможен разный подход.

B мировой практике функции налоговых и таможенных служб интегрированы в министерство финансов или же эти структуры действуют отдельно в подавляющем большинстве стран, однако налоговую и таможенную политику осуществляет Минфин. B данном случае функции служб ограничены государственными сборами.

B нашей стране также требуется единый орган государственной финансовой политики. Фискальные органы могут подчиняться или не подчиняться этому профильному ведомству, однако финансовой политикой должна заниматься профильная госструктура.

У нас же в этом плане полная разрозненность. B итоге никто ни за что не отвечает. Минфин заявляет, что не несет ответственность за налоговую, таможенную, банковскую сферу. Необходимо не просто объединить фискальные органы, но передать налоговую и таможенную службы в состав Минфина. Но это дело будущего. На сегодняшний день нужна единая фискальная го структура и орган, отвечающий за финансовую политику в лице Министерства финансов.

Bозвращаясь к кадровым вопросам, как я уже говорил, за Джаббаровым сохранится политика в области налогов и таможни. Но это неправильно, поскольку налоговая и таможенная службы должны заниматься своими прямыми обязанностями - государственными сборами. Тут немаловажно понимать, что действующий министр финансов Самир Шарифов также самостоятельная и сильная фигура, а потому говорить о слиянии фискального и финансового ведомства еще рано. Это возможно в будущем.

Идея слияния двух ведомств не нова, однако считалось, что для бывшего министра налогов этого будет слишком много. Появление новой, достаточно сильной фигуры создает предпосылки для новой структуры управления.

Натиг Джафарли:

Необходимость слияния таможенной и налоговой служб в единое фискальное ведомство отражена в программе движения Республиканская альтернатива (REAL) от 2013 года. Объединение этих ведомств является объективной необходимостью, поскольку отдельная госструктура в лице Государственного таможенного комитета нецелесообразна. Бюджетные поступления по налоговой и таможенной линии должны идти в одном направлении под единым начальством. B целом же при желании упомянутый подход позволит вести более гибкую налоговую и таможенную политику в интересах бизнеса.

Сейчас интересы министерств и ведомств сталкиваются при принятии решений. Этот вопрос волнует деловые круги еще со времен независимости страны, поскольку таможенные и налоговые службы являются камнем преткновения на пути развития предпринимательства. Их объединение поможет эффективности управления, поскольку иные органы неэффективно решают проблемы. Создание единого ведомства облегчит диалог между бизнесом и правительством.

Другой положительный момент объединения фискальных органов - это экономия, поскольку отдельный таможенный комитет дорого обходится государственному бюджету. Слияние ведомств приведет к сокращениям в таможенных органах, повысится эффективность кадров. Было бы неплохо объединить органы в структуре Министерства финансов, однако при нынешней системе власти, отличающейся слабым контролем над исполнительной властью, создание такого министерства чревато проблемами для бизнеса. Наделенное широтой полномочий, оно рискует превратиться в государственного монстра, который, в итоге, раздавит зачатки предпринимательства. Если же в перспективе будет достигнута прозрачность и общественный контроль над властью, слияние трех ведомств будет естественным шагом.

Уход Фазиля Мамедова был ожидаемым. Слишком много вопросов и упреков со стороны деловых кругов наблюдалось последнее время в адрес Минналогов. Последней же каплей стало судебное преследование агентства Turan.

Назначение на эту должность Микаила Джаббарова также было логично и ожидаемо, поскольку бывший министр образования больше подходит экономическому блоку. С его назначением пока не связано каких-либо кардинальных перемен, поскольку прошло немного времени. Хотелось бы, чтобы новый глава министерства рассказал публично о своих планах. К сожалению, в нашей стране отсутствует диалог между обществом и представителями власти. B отличие от мировой практики, у нас нет такой культуры.

B целом же созданию единого фискального органа должны сопутствовать законодательные реформы, поскольку действующее законодательство абсурдно. Нужен новый внятный, сжатый и емкий Налоговый кодекс. Необходимо отойти от совкового отношения к налоговой политике. Требуется ясность и понятность прав и обязанностей сторон - бизнеса и государства. Словом, без внятного Налогового Кодекса налоговые реформы невозможны. С другой стороны, должно, наконец, заработать решение по поводу декларации доходов. Чиновники в частности и все работающее население в целом должно ежегодно сдавать налоговую декларацию. Это повысит прозрачность управления и увеличит бюджетные поступления. И наконец, фискальные органы не могут быть карательными. Бизнес должен не бояться, а сотрудничать с ними. Bсе это важнейшие аспекты, без которых невозможны реальные преобразования.

