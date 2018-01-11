Новый рекорд Международного аэропорта Гейдар Алиев – 4 млн пассажира в год

2018-01-11 15:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев – главные воздушные ворота столицы Азербайджана – зафиксировал очередной рекорд. В 2017 году было обслужено 4,06 миллиона пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта, распространенном в четверг.

В 2017 году в общей сложности 55 авиакомпаний выполнили регулярные и чартерные рейсы. Международный аэропорт Гейдар Алиев встретил восемь новых перевозчиков – Air Arabia, Wataniya Airways, ISR Air, Mahan Air, Jazeera Airways, IrAero, авиакомпанию «Икар» (бренд PegasFly) и первого азербайджанского лоукостера Buta Airways.

За отчетный период на долю национального авиаперевозчика ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) пришлось 2,2 миллиона пассажиров, лоукостера Buta Airways – 92 тысячи пассажиров. В то же время было зафиксировано 114 тысяч транзитных и 50 тысяч пассажиров на чартерных рейсах.

На международные рейсы пришлось 85 процентов пассажиропотока. 46 процентов от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL и Buta Airways, 54 процента - иностранных авиаперевозчиков.

В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям полеты совершили 2,52 миллиона пассажиров.