Могерини: Cнятие санкций с Ирана оказало позитивное влияние на международную торговлю

2018-01-11 15:23 | www.trend.az | 6

Снятие санкций с Ирана в рамках выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) оказало позитивное влияние на международную торговлю и экономические отношения с Тегераном. Об этом заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам переговоров глав МИД Ирана и трех стран сообщества, входящих в шестерку посредников ООН по иранскому ядерному досье, - Германии, Франции и Великобритании, передает ТАСС.

"Снятие санкций с Ирана в рамках выполнения СВПД оказало позитивное влияние на международную торговлю и экономические отношения Евросоюза с Ираном, что, в частности, пошло на благо иранского народа", - заявила она.

Могерини подчеркнула, что ЕС будет настаивать "на полном завершении процесса отмены санкций, предусмотренных СВПД, всеми участниками соглашения".

Она также заявила, что ядерная сделка с Ираном работает и ЕС будет продолжать добиваться ее полного выполнения всеми участниками. "Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) работает и выполняет все свои основные задачи. ЕС будет продолжать работу по полному его выполнению всеми участниками", - заявила шеф европейской дипломатии.