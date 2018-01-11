Для желающих поступить в резидентуру будет проводиться платный испытательный экзамен

2018-01-11 15:37 | www.apa.az | 6

Для того чтобы помочь кандидатам, желающим поступить в резидентуру подготовиться еще эффективнее, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) на первом этапе вступительных экзаменов (оценка знаний по базовым предметам) будет проводить испытательный экзамен.

Испытательный экзамен будет проводиться 19 января в электронной форме с помощью компьютера в здании ГЭЦ, расположенном по адресу: Насиминский район ул. А.Саламзаде 28 (здание Бакинского университета Азии) и начнется в 10 часов. На экзамен будет отведено 2 часа 30 минут.

Стоимость участия в испытательном экзамене составляет 30 AZN.