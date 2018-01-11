Новый рекорд Международного аэропорта Гейдар Алиев

2018-01-11 15:32 | www.oxu.az | 6

Международный аэропорт Гейдар Алиев – главные воздушные ворота столицы Азербайджана – зафиксировал очередной рекорд.

Как передает Oxu.Az, в 2017 году было обслужено 4,06 миллиона пассажиров. Это превысило прошлогодний показатель на 23%.

В 2017 году в общей сложности 55 авиакомпаний выполнили регулярные и чартерные рейсы. Международный аэропорт Гейдар Алиев встретил 8 новых перевозчиков – Air Arabia, Wataniya Airways, ISR Air, Mahan Air, Jazeera Airways, IrAero, авиакомпанию «Икар» (бренд PegasFly) и первого азербайджанского лоукостера Buta Airways.

За отчетный период на долю национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) пришлось 2,2 млн пассажиров, лоукостера Buta Airways – 92 тыс. пассажиров. В то же время, было зафиксировано 114 тысяч транзитных и 50 тысяч пассажиров на чартерных рейсах.

На международные рейсы пришлось 85% пассажиропотока. 46% от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL и Buta Airways, 54% - иностранных авиаперевозчиков.

В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям совершили полеты 2,52 млн пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте 2017 года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.