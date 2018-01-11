Узбекистан намерен перейти на трехлетний цикл формирования бюджета

2018-01-11 15:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в ближайшие годы намерен впервые в истории перейти на трехлетний цикл формирования бюджета, сообщил первый заместитель министра экономики Узбекистана Мубин Мирзаев на заседании Международного пресс-клуба в четверг.

По словам Мирзаева, в настоящее время министерства финансов, экономики, а также ряд других ведомств Узбекистана разрабатывают проект среднесрочного бюджетирования.

"Мы планируем подготовить для трехлетнего отрезка с 2019 по 2021 год как минимум двухгодичный бюджет, а в дальнейшем перейдем к трехгодичному финансовому документу, который внесем на рассмотрение парламента", - сказал первый замминистра.

В государственном бюджете страны на 2018 год предусматривается, что объем валового внутреннего продукта, достигнет 290,6 триллиона сумов, дефлятор ВВП составит 14,1 процента, индекс потребительских цен - от 12,4 до 13,4 процента.

Основные направления расходов госбюджета предусматривают сохранение социальной направленности. В 2018 году расходы на социальную сферу составят 34,7 триллиона сумов, или 55,7 процента от общих расходов.

Мирзаев также прокомментировал корректировки, добавив, что Госбюджет, даже после корректировок, внесенных после критики президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, остался профицитным.