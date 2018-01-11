Турция больше не будет выполнять требования США об экстрадиции террористов - Эрдоган

2018-01-11 15:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция больше не будет выполнять требования США об экстрадиции террористов, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По его словам, до сих пор Турция по требованию США экстрадировала 12 террористов, но пока власти США не экстрадируют главаря террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, и речи не может быть о выполнении требований США.

«Пока я у власти, США не получат ни одного человека из Турции», - сказал Эрдоган.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.