В Баку полосу для автобусов превратили в парковку

2018-01-11 16:00 | www.oxu.az | 7

На улице Физули в центре столицы выделенную для общественного транспорта полосу превратили в платную парковку для автомобилей.

Как передает Oxu.Az, автомобили мешают движению автобусов и создают пробки.

Отметим, что вблизи, на территории зимнего парка, имеется крупная автомобильная парковка.

Эксперт по дорожному движению Аршад Гусейнов назвал сложившуюся ситуацию позорной:

«Кто-то самовольно установил там знак «платная парковка». В рамках закона такое никогда не могло бы произойти. За установку знака «платная парковка» на выделенной для общественного транспорта полосе в соответствии со статьей 350.2 Кодекса административных правонарушений для физических лиц полагается штраф в размере 300 – 2000 манатов».

По словам эксперта, скорее всего знак установило Управление автотранспортных средств специального назначения Исполнительной власти города Баку.

«Этот знак надо срочно убрать оттуда. Нужно ликвидировать эту платную стоянку. Это самоуправство», - заявил Гусейнов.

По словам А.Гусейнова, без решения комиссии по безопасности дорожного движения в Азербайджане нигде нельзя устанавливать дорожные знаки:

«В прошлом году комиссия приняла решение выделить на улице Физули полосу для автобусов, что и было сделано. Как после этого комиссия может решить установить там дорожный знак?».

Эльвин Ахмедов

