Azer Turk Bank объявил о начале новой кампании в новом году

2018-01-11 16:10 | www.oxu.az | 10

Государственный Azer Turk Bank с 11 января приступает к проведению новой кампании. Банк, всегда уделяющий особое внимание удовлетворенности своих клиентов, и в новом году будет радовать их новыми кампаниями. Первая кампания в этом направлении предусмотрена для желающих путешествовать в зарубежные страны.

Таким образом, лица, планирующие поездку, могут обратиться в Azer Turk Bank, открыть счет в любой валюте и пополнить его на минимальную сумму в 500 AZN/USD/EUR, тем самым став владельцем бесплатной карты MasterCard Gold. Клиентам, пополнившим свои карточные счета на 1 000, 10 000, 20 000 AZN/USD/EUR Банк дарит Mastercard Platinum, Visa Infinite и Mastercard World Elite соответственно.

Напомним, для того чтобы получить карту в Azer Turk Bank, не обязательно приходить в банк, а достаточно сделать онлайн заказ карты. В этом случае с клиента не взимается предоплата. Оплата производится, когда клиент приходит в Банк забрать свою уже готовую карту.

75 % акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность на протяжении уже 22 лет, принадлежит Азербайджанскому государству. С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.