В Министерстве энергетики Азербайджана проведены структурные реформы

2018-01-11 16:06 | www.apa.az | 5

С целью создания отвечающего современным требованиям механизма управления в энергетическом секторе, повышения эффективности и гибкости деятельности в этой области, а также оптимизации аппарата Министерства энергетики Азербайджана утверждена новая структура ведомства.

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, в рамках проводимых реформ в министерстве создан ряд новых отделов и секторов. Одной из недавно созданных структурных единиц является нефтехимический отдел. Кроме того, в министерстве создан отдел внутреннего контроля, call-центр для активной связи с гражданами, сектор организации приема граждан. Ряд отделов министерства объединены и реорганизованы. Количество штатных единиц в новой структуре сохранено. «Данные изменения позволят министерству качественно и своевременно выполнять поставленные задачи», - говорится в заявлении.