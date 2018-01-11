Банковские должники и совершившие преступления лица были задержаны при попытке сбежать из Азербайджана

2018-01-11 16:18 | www.apa.az | 6

Госупогранслужба продолжает мероприятия по выявлению и задержанию лиц, которые, совершив преступные деяния на территории Азербайджана, пытаются незаконными путями пересечь государственную границу.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, 4 января 2018 года при попытке нарушить государственную границу на территории села Садыхлы Агстафинского района и перейти на территорию Грузии были задержаны граждане Азербайджана Хасмамедов Сенан Самед оглу (11.01.1983 г.р.) и Хасмамедов Эльвин Азер оглу (06.08.1981 г.р.).

В результате проведенного расследования было установлено, что оба задержанных лица задолжали различным банкам, вследствие чего решением суда им было запрещено покидать страну, в связи с чем они попытались незаконно покинуть территорию страны.



8 января же гражданин Азербайджана Оруджев Хагани Солтан оглу (18.06.1985 г.р.) был задержан пограничниками при попытке выехать в Россию путем нарушения государственной границы через служебную территорию пограничной заставы, расположенной в поселке Самур Гусарского района.



В результате предварительного расследования было установлено, что он находится в розыске за совершенное преступление.



В настоящий момент по обоим фактам было возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.