В Туркменистане появится сеть торгово-развлекательных центров

2018-01-11 16:09 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил продуманно и детально подходить к вопросам создания сети торгово-развлекательных центров (ТРЦ), пишет газета "Ватан".

Глава государства, в частности, отметил на рабочем совещании в Ашхабаде, что столичный торгово-развлекательный комплекс «Беркарар» по всем показателям отвечает международным стандартам.

ТРЦ "Беркарар" открылся 26 декабря 2014 года. Его общая площадь составляет около 140 тысяч квадратных метров, из которых торговый центр занимает 103,7 тысячи квадратных метров и деловой центр - 36 тысяч квадратных метров.