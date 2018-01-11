В руководстве грузинской "дочки" PASHA Bank ожидается новое назначение

2018-01-11 16:25 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В дочернем банке азербайджанского PASHA Bank в Грузии будет назначен новый глава Совета директоров, сообщил в четверг Trend источник на финансовом рынке.

По словам источника, председателем Совета директоров в феврале будет назначен Арда Аркун. В свою очередь, Шахин Мамедов, который в настоящее время занимает этот пост, в следующем месяце перейдет в PASHA Holding. В холдинге он займет должность директора по поддержке бизнеса и заместителя исполнительного директора.

В PASHA Bank Georgia Trend сообщили, что в настоящее время в банке идет процесс передачи обязанностей, который завершится приблизительно к концу месяца.

PASHA Bank создан в июне 2007 года, а его грузинская “дочка” функционирует с февраля 2013 года.