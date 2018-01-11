Глава МИД Турции посетит Канаду

2018-01-11 16:30 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Канаду для участия в совещании глав МИД Канады и США, которое пройдет в канадском Ванкувере под названием «Мир и стабильность на Корейском полуострове», говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, Чавушоглу посетит Канаду 15-16 января.

Ожидается, говорится в сообщении, что Чавушоглу также проведет двусторонние встречи с главами МИД Канады и США, в ходе которых будут обсуждаться региональные вопросы и двусторонние отношения.

Ранее сообщалось, что в деревне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи стартовали первые с 2015 года переговоры между Пхеньяном и Сеулом.