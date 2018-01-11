В министерстве энергетики Азербайджана проведены структурные реформы

2018-01-11 16:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В соответствии с проводимыми в Азербайджане реформами, с целью создания механизма, соответствующего современным требованиям, повышения эффективности и обеспечения гибкости в этой области, а также с целью оптимизации аппарата министерства энергетики была утверждена новая структура организации, сообщили Trend в четверг в министерстве.

В рамках проводимых реформ в аппарате министерства создан ряд новых отделов и секторов. Одной из вновь созданных структурных единиц является нефтехимический отдел, связанный с деятельностью министерства. Вместе с тем, в министерстве сформирован отдел внутреннего контроля, состоящий из сервисных инспекций и административно-организационных секторов контроля, которые обеспечат эффективность и прозрачность рабочего процесса, для активного общения с гражданами сформированы Центр технической поддержки и сектор по организации работ по приему граждан.

Эти изменения позволят министерству качественно и оперативно выполнять поставленные перед ними задачи.