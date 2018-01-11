В США издан роман Севиндж Сафаровой: Сниму фильм и привезу в Азербайджан "Оскар" (ФОТО)

2018-01-11 16:45 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В американском издательстве Xlibris Publishing (Блумингтон, штат Индиана) выйдет роман азербайджанской писательницы Севиндж Сафаровой "Грех" на английском языке под названием "Sin", сообщила Trend Life автор книги.

"Презентация книги будет проведена в Европе и Турции. На это произведение сниму художественный фильм, выдвину на "Оскар" и привезу эту престижную международную кинопремию в Азербайджан. Для меня большая честь пропагандировать наше литературное творчество за рубежом", - сообщила Trend Life писательница.

Аннотацию к роману написали всемирно известные личности - президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев и турецкий сценарист и режиссер Унал Кюпели. Перевод на английский язык осуществлен Лейлой Джафаровой.

Роман, созданный в жанре социальной драмы, повествует о тяжелой судьбе подростка по имени Ройал, который становится жертвой жесткого отношения со стороны отчима. Любящая мать не в силах противостоять создавшемуся тяжелому положению в семье. Единственной отдушиной для Ройала становятся его друг и любимая девушка, однако и это не спасает его от потрясений в дальнейшей жизни. Герой романа попадает в тюрьму...