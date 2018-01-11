Azer Turk Bank объявил о начале новой кампании

2018-01-11 16:49 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank с 11 января приступает к проведению новой кампании.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, Azer Turk Bank, всегда уделяющий особое внимание удовлетворенности своих клиентов, и в новом году будет радовать их новыми кампаниями. Первая кампания в этом направлении предусмотрена для желающих путешествовать в зарубежные страны.

Таким образом, лица, планирующие поездку, могут обратиться в Azer Turk Bank, открыть счет в любой валюте и пополнить его на минимальную сумму в 500 AZN/USD/EUR, тем самым став владельцем бесплатной карты MasterCard Gold. Клиентам, пополнившим свои карточные счета на 1 000, 10 000, 20 000 AZN/USD/EUR, банк дарит Mastercard Platinum, Visa Infinite и Mastercard World Elite соответственно.