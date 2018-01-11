В Шамахы и Исмаиллы дороги покрылись льдом, возникли сложности в движении транспорта

2018-01-11 17:07 | www.apa.az | 6

Начавшийся днем 10 января снег в Шамахинском районе и покрытие вчера дорог льдом создал проблемы в движении транспорта.

Как сообщает местное бюро АПА, некоторые участки дороги Баку-Шамахы, которые проходят через горную местность, вьющиеся участки дороги Муганлы-Исмаиллы, проходящие через лесные территории, часть Агсуинского перевала на территории Шамахы покрылись льдом. Снег и лед осложнили движение транспорта на дороге Шамахы-Пиргулу, а также на дорогах, ведущих в села на горных территориях Шамахы и Исмаиллы.

На дорогах, ведущих в села Гызмейдан-Галейбугурд-Пирбехли и Зарадхейбери Шамахинского района, движение транспорта было ограничено на несколько часов.

На территорию были вызваны живая сила и техника дорожно-эксплуатационного управления №8 Шамахинского района. Дороги были посыпаны песком и солью, очищены от снега. Несмотря на это с вечера ожидается мороз, дороги покроются льдом.