Грядет передел рынка мобильной связи

2018-01-11 16:50 | www.oxu.az | 6

Это прекрасное слово - конкуренция… Нет ничего лучше для потребителей, чем конкуренция между несколькими производителями товаров или услуг. На днях вновь в этом убедился.

А все началось с простого и в то же время болезненного для моего кошелька - ежемесячной оплаты услуг мобильного оператора. Сумма, которую мне выставил мобильный оператор, показалась заоблачной, свыше 70 манатов. Как человек, любящий приятное соотношение качества и цены, я начал поиск альтернативы моему мобильному оператору. Думаю то, что я «нарыл», покажется интересным и самое главное - полезным всем рядовым пользователям мобильной сети.

После того как государство обязало операторов мобильной связи предоставлять абонентам возможность переноса номера, конкуренция между ними еще более усилилась. Раньше переход к другому оператору был головной болью. Как минимум надо было сообщать всем о смене номера. Сейчас можно просто перейти с одного оператора на другого, при этом префикс в начале номера не меняется. Для того чтобы завоевать нового и удержать старого абонента, операторы придумывают новые кампании, тарифные пакеты. Предложений очень много, но во всех есть какой-то подвох, где-то больше разговорных минут, но меньше интернета или наоборот. После долгих раздумий я остановил свой выбор на Nar.

Оператор предлагает 3 вида пакета Full, в рамках которых абоненту предоставляется 300, 450 и 600 минут на разговоры, соответственно 1,5, 2 и 2,5 Gb интернет-трафика. Стоимость пакетов - 9, 14 и 19 манатов. Еще одно преимущество этого пакета состоит в том, что неиспользованные минуты и интернет-трафик переходят на следующий месяц. Выбрав в соответствии со своими требованиями один из этих пакетов, можно не ограничивать себя как в звонках, так и в использовании интернета.

Но одно дело цена, а другое качество. Ни для кого не секрет, что раньше большинство абонентов Nar жаловались на качество связи и скорость интернета. Именно эти жалобы побудили меня внимательнее присмотреться к качеству услуг, предоставляемых этим мобильным оператором.

И вот что выяснилось. Nar довел число своих базовых станций по всей республике до 6500, тем самым охватив 93% территории страны. Причем на базовых станциях Nar внедрил новейшие технологии Internet Protocol. В 2017 году по сравнению с прошлым годом пропускная способность линии между конечными точками увеличена на 53%. В результате мобильный оператор охватил всю страну качественной связью 3G.

А на Абшеронском полуострове и в Гяндже можно пользоваться связью 4G и LTE-А. Это означает увеличение скорости интернета на 100 мб/сек, фактически можно скачать видео объемом в 1 Gb всего за несколько минут. И самое главное, Nar впервые в Азербайджане внедрил технологию HD-Voice. Она обеспечивает существенное улучшение качества передачи голоса во время разговора. То есть там, где абонентам других операторов приходится кричать, крепко прижимая трубку к уху, пользователи Nar могут с легкостью пользоваться громкой связью. Причем, система «умная», например, даже если говорящий находится в автомобиле, то она погашает посторонние шумы.

Как человек, любящий проверять и перепроверять факты, я начал искать доказательства, подтверждающие эти технические показатели. И нашел в интернете результаты исследования международного лидера в сфере инженерии и тестирования - компании P3 Communications.

Компания проводила измерения качества связи во всех регионах Азербайджана и даже на автомагистралях во время передвижения. По результатам тестирования у Nar сегодня лучшие показатели по качеству голосовой связи в Азербайджане. Впечатляющий результат, но я также решил узнать voх populi – глас народа.

Оказалось, что все мои родственники, проживающие в горах на севере Азербайджана, в Губе, перешли на Nar. У этого оператора есть пакет, который позволяет жителям регионов говорить с другими абонентами Nar по тарифу 1 гяпик за минуту и 3 гяпика за звонок на номера других операторов. Причем качество связи отличное даже в высокогорных местах. Дальше, больше…

Оказалось, что мой друг, проживающий в поселке Маштага, также стал клиентом Nar. Он говорит, что сейчас его телефон ловит 4G там, где у других операторов еле-еле показывает 2G. И еще ему очень нравится то, что он как абонент Nar может без проблем говорить и пользоваться интернетом в метро. И, наконец, на одной из дружеских посиделок мы создали Whatsapp-группу, в которую вошли по одному абоненту от каждого мобильного оператора.

И что бы вы думали? Мое видео-сообщение, отправленное в группу при помощи Wi-Fi, первым получил и загрузил именно абонент Nar.

Так я определил своего нового мобильного оператора. Правда, у Nar, по моему мнению, слишком сложная система call-centеr. Но на то и существует госпожа конкуренция. Думаю, что в скором времени Nar, который улучшая качество связи, устанавливая новые выгодные цены, работает на пользу потребителей, уделит внимание и этой сфере. Честно говоря, мне понравилось мониторить работу мобильных операторов, так что я буду следить за изменениями на рынке, чтобы всегда быть в курсе наилучших предложений.