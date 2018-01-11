Наложен арест на 7,3-миллионное имущество учредителя «Чудо печки»

2018-01-11 16:56 | www.oxu.az | 6

На принадлежащее учредителю ООО «Чудо печки» и «ЧП Агро» Чингизу Джалилову и членам его семьи имущество наложен арест.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщила адвокат Яна Багирова. Решение вынесено Сабаильским районным судом.

Арестованное имущество оценивается примерно в 7,3 млн манатов.

Отметим, в распространенном пресс-службой Генпрокуратуры сообщении говорится, что в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что учредитель ООО «Чудо Печка» и «ЧП Агро» Джалилов Чингиз Асим оглы, войдя в сговор с тогдашним председателем правления ЗАО КБ «Банк Стандарт» Криманом Салимом Эльдаровичем, за счет крупных денежных средств, поступивших в банк из разных источников, в том числе от внешних и внутренних инвесторов и депозитов, без согласия Наблюдательного совета банка взял кредит в размере 21 млн 874 тысячи манатов под залог имущества, цены на которое были искусственно завышены. Целевым назначением кредита он указал якобы приобретение дачи, ремонта квартиры, покупку земли и др. на свое имя, на имя близких родственников, имена разных лиц, работающих в обществах, которыми он руководил. Затем на основе указанных кредитных договоров он сделал вид, что якобы имеет задолженность банку по кредиту в крупном размере, несколько раз реструктурировал кредит (изменение условий кредита или его выплаты), тем самым он поделил присвоенные им 13 млн 962 тысячи манатов с Салимом Криманом.

Так как имелись веские основания подозревать, что Ч.Джалилов, будучи в сговоре с должностными лицами банка, пользуясь своим служебным положением, потратил указанные кредиты не по назначению на свои личные нужды, ему было выдвинуто обвинение по статьям 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в крупном размере) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Решением суда Ч.Джалилов был арестован.