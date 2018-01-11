Обращения в UNEC выслушает Совет общественного контроля – НОВШЕСТВО

2018-01-11 16:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - 13 января в UNEC состоится «День открытых дверей», говорится в сообщении вуза, распространенном в четверг.

В «Дне открытых дверей», который традиционно проводится каждую субботу на протяжении зимней экзаменационной сессии в UNEC, руководство университета не будет участвовать. Впервые обращения студентов и родителей выслушает Совет общественного контроля UNEC. Рассмотрев обращения, члены совета поднимут вопрос перед руководством университета для их решения.

Следует отметить, что членами Совета являются депутат Хикмет Бабаоглы, заслуженный деятель науки, профессор Шахлар Аскеров, руководитель ОБ Центра образования «XXI век» Этибар Алиев, заместитель генерального директора Информационного агентства Trend Арзу Нагиев, руководитель Конституционного фонда исследований, член Совместной группы по правам человека Алимамед Нуриев, руководитель Общественного объединения «Азербайджанский проект национального развития», директор департамента «Молодежь, наука и образование» Общественной телерадиовещательной компании Рауф Раджабов, исполнительный директор Информационного агентства "Səs" Вели Велиев, руководитель лиги по защите трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, председатель объединения парламентских журналистов, главный директор медиа Modern Эльшад Эйвазлы, председатель Общественного объединения «Свободные преподаватели» Малахат Муршудли и корреспондент «525-й газеты» Севиндж Гараева.