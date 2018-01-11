В Баку подорожает проезд в автобусах одного из маршрутов (ФОТО)

2018-01-11 16:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С 13 января в Баку подорожает проезд в автобусах маршрута № 175, сказал в четверг Trend завотделом по связям с общественностью ООО BakuBus Мансур Пириев.

По его словам, с указанной даты проезд по этому маршруту будет осуществляться по карточной системе и будет стоить 0,30 маната (до этого проезд стоил 0,20 маната).

«Есть решение Тарифного (ценового) совета об этом. Стоимость проезда на маршрутах, курсирующих в пригороды Баку, рассчитывается согласно расстоянию. В соответствии с этим решением проезд в автобусах маршрута номер 175 установлен в размере 0,30 маната", - сказал Пириев.

Напомним, что с 13 января автобусы этого маршрута будут курсировать от центра поселка Говсан до станции метро «28 Мая».