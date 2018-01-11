В Баку бетономешалка врезалась в автобус – ФОТО

2018-01-11 17:02 | www.oxu.az | 5

В Баку бетономешалка столкнулась с автобусом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован в Низаминском районе.

Маршрутный автобус №214, движущийся из городка Шуша в поселке Рамана в сторону рынка «8-й километр», попал в аварию у станции метро «Гара Гараев».

По словам пассажиров, водитель автобуса не уступил дорогу пытавшемуся свернуть грузовику. В результате бетономешалка столкнулась с автобусом.

В результате аварии несколько пассажиров автобуса получили легкие травмы, один пассажир получил относительно тяжелую травму. Сообщается, что стекла разбившегося окна автобуса порезали 14-летнему пассажиру горло и руку.

На место происшествия прибыла скорая помощь.

Э.А.

