Пограничники нарушили планы должников банков – ФОТО

2018-01-11 17:10 | www.oxu.az | 5

Госупогранслужба продолжает мероприятия по выявлению и задержанию лиц, которые, совершив преступные деяния на территории Азербайджана, пытаются незаконными путями пересечь государственную границу.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-центре Госпогранслужбы, 4 января 2018 года при попытке нарушить государственную границу на территории села Садыхлы Агстафинского района и перейти на территорию Грузии были задержаны граждане Азербайджана Хасмамедов Сенан Самед оглы 1983 г.р. и Хасмамедов Эльвин Азер оглы 1981 г.р.

В результате проведенного расследования было установлено, что оба задержанных задолжали различным банкам, вследствие чего суд запретил им покидать страну.

8 января же гражданин Азербайджана Оруджев Хагани Солтан оглы 1985 г.р. был задержан пограничниками при попытке выехать в Россию путем нарушения государственной границы через служебную территорию пограничной заставы, расположенной в поселке Самур Гусарского района.

В результате предварительного расследования было установлено, что он находится в розыске за совершенное преступление.

В настоящий момент по обоим фактам возбуждено уголовное дело, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Э.А.

