Самолет с армянами экстренно сел в Баку

2018-01-11 17:17 | www.oxu.az | 5

В понедельник, 8 января, принадлежащий Китайским авиалиниям самолет, осуществлявший рейс Пекин-Тбилиси, на борту которого находились также пятеро армян, трое из которых – граждане Армении, совершил посадку в Баку.

Как передает Oxu.Az, об этом в беседе с Tert.am сказала пассажирка самолета Ида Мнацаканян, добавив, что среди армян был пятилетний ребенок.

«Три дня назад самолет, следующий рейсом Пекин-Тбилиси, сделал несколько кругов, и, как объяснили члены экипажа самолета, не смог совершить посадку из-за тумана. Позже самолет совершил посадку в Баку», - сказала она.

«К нам подошел сотрудник бакинского аэропорта, сказал, что он в курсе того, что мы армяне, призвал оставить свои паспорта в самолете и пройти в нейтральную зону. Мы так и поступили. Оставили паспорта ребенка и мужа в самолете, я же взяла с собой свой паспорт, поскольку я и мой ребенок являемся гражданами США, а мой супруг – гражданин Армении. 12 часов мы провели в бакинском аэропорту. В том месте, которое нам предоставили, находились только мы армяне», - сказала пассажирка.

Мнацаканян также сообщила, что из Баку сразу была установлена связь с пресс-секретарем МИД РА Тиграном Балаяном, который непосредственно поставил в известность Вашингтон о гражданах США армянского происхождения.

Отметим, что из Баку в Тбилиси они прилетели спустя 12 часов после посадки.

Э.А.

