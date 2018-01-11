Структурные изменения в Минэнергетики

2018-01-11 17:30 | www.oxu.az | 7

Для создания в энергетическом секторе системы управления, соответствующей современным требованиям, повышения эффективности и оперативности в этой сфере, а также оптимизации аппарата Минэнергетики утверждена новая структура министерства.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, в рамках проведенных реформ в аппарате министерства был создан ряд новых отделов и секторов. Одна из новых структурных единиц – нефтехимический отдел. Кроме того, в министерстве создан отдел внутреннего контроля, Центр звонков для активной связи с гражданами, сектор организации приема граждан. Ряд отделов министерства объединены и реорганизованы. Количество штатных единиц в новой структуре сохранено.

«Данные изменения позволят министерству качественно и своевременно выполнять поставленные задачи», - говорится в заявлении.