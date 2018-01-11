Президент Казахстана подписал закон о стратегическом партнерстве с Туркменистаном

2018-01-11 17:31 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал законы о стратегическом партнерстве Казахстана и Туркменистана и демаркации границы между двумя странами, сообщает пресс-служба главы государства в четверг.

«Глава государства подписал закон «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Туркменистаном», - говорится в сообщении.

Целью договора является закрепление двусторонних отношений на уровне стратегического партнерства и тесного взаимодействия двух стран. Документ предусматривает совершенствование политического диалога на высшем и высоком уровне, и развитие сотрудничества в рамках международных организаций.

В соответствии с договором стороны расширяют и укрепляют сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, а также другими проявлениями этих вопросов и вызовов безопасности.