Эрдоган: «Пока я буду на этой должности, мы не выдадим США ни одного террориста»

2018-01-11 17:45 | www.apa.az | 7

«США под разными предлогами не выдают Турции требуемого нами террориста. Тогда и США пусть не ждут от нас выдачи какого-либо террориста. Пока я буду на этой должности, мы не выдадим США ни одного террориста».

Как сообщает АПА со ссылкой на «Hürriyet», об этом сегодня на заседании глав местных администраций (мухтаров) заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подразумевая лидера террористической организации «FETÖ» Фетуллаха Гюлена.

Р. Т. Эрдоган сказал, что мусульманин дважды не наступит на одни и те же грабли: «Стратегическое партнерство не бывает таким. США отправили сирийскому крылу PYD/YPG оружие и технику на 4 тысячах грузовиков. Мы гооврим об этом, они не слушают. Так какие же мы стратегические союзники? Мы борьбу за нашу свободу перевели от обороны к наступлению. Они пытаются создать перед нашим носом террористический коридор, и наше терпение по этому поводу может лопнуть. Причиной ожидания до сегодняшнего дня было то, что у нас была надежда на решение этого вопроса путем взаимопонимания. Однако мы видим, что эти пути исчерпаны, и остается только один выход. Мы не вынуждены терпеть их откровенный обман и невыполнение своих обещаний. Проведя операцию «Щит Евфрата» в Сирии, мы получили возможность расширить свои границы по всем направлениям».



Р.Т. Эрдоган отметил, что Турция никогда не будет инструментом во внутренних распрях других стран: «Турция не является страной, которая будет заложником необоснованной политики США. Перед вами уже не «больной человек Европы» и не беспомощная Турция 1970-1990 годов. Теперь перед ними большая и сильная Турция, которая поверила в свои цели вплоть до 2071 года. Уже перед вами Турция, за спиной которой слышны молитвы и бьются сердца сотен миллионов братьев. Уже перед вами народ, лозунг которой «Или жизнь или смерть!».