Ждать ли нам метели из Казахстана?

2018-01-11 17:44 | www.oxu.az | 8

В Казахстане бушует метель. Скорость ветра достигает 30 метров в секунду. Из-за погодных условий прекратил работу аэропорт Астаны, в школах и университетах отменяют занятия. Непогода наблюдается и в соседней Туркмении. Страна столкнулась с угрозой шторма.

Как сообщила Oxu.Az и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Гюльшад Мамедова, в ближайшие дни на территории страны будет наблюдаться стабильная погода:

«Завтра, то есть 12 января, на территории страны будет относительно стабильная погода, в течение дня без осадков. Однако 13-го числа умеренный западный ветер временами усилится. Скорость ветра составит 15-18 м/с, временами 22-23 м/с. В северных районах ожидаются осадки.

Если у нас будут какие-нибудь сведения о сильном ветре, мы вам сообщим».

Отметим, что по информации МЭПР, в районах Азербайджана 12 января осадков не ожидается, однако ночью и утром местами возможны дожди, туман, в горах снег. Подует переменчивый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Эльвин Ахмедов

