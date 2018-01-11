Корреспондент АМИ TREND удостоена почетной грамоты Россотрудничества в Азербайджане (ФОТО)

2018-01-11 17:43 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась традиционная встреча с журналистами азербайджанских и российских СМИ, сообщает Trend Life. Мероприятие было посвящено Дню российской печати. Этот профессиональный праздник отмечается в России 13 января и установлен в память о начале выхода в свет первой российской газеты "Ведомости" в 1703 году.

В мероприятие приняли участие представители СМИ, активно освещающие азербайджано-российские гуманитарные отношения и работу представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поблагодарил собравшихся журналистов за работу по укреплению всесторонних связей между Россией и Азербайджаном. Было подчеркнуто, что благодаря работе представителей СМИ объективная информация о деятельности представительства Россотрудничества и РИКЦ становится достоянием широкой общественности.

Валентин Денисов отметил, что представительство Россотрудничества в Азербайджане традиционно проводит встречи с журналистами – в январе отмечают День российской прессы, в июле - День национальной прессы Азербайджана.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане пожелал представителям СМИ дальнейших успехов и достижений в работе.