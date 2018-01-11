Нацбанк Казахстана усилит работу по «перезагрузке» финансового сектора

2018-01-11 17:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Национальный банк продолжит работу по «перезагрузке» финансового сектора Казахстана в рамках поручения президента Нурсултана Назарбаева.

Об этом в четверг на заседании парламента сказал председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

Как ранее сказали в Нацбанке, в настоящее время заканчивается разработка поправок в законодательство по усилению мандата Национального банка в части регуляторно-надзорных функций.

«В 2017 году в рамках „перезагрузки“ финансового сектора Нацбанком реализована Программа повышения устойчивости банковского сектора. Баланс "Казкоммерцбанка" полностью очищен от займов БТА Банка, сформирован необходимый уровень дополнительных провизий. Нацбанком одобрено участие пяти банков в программе оздоровления на принципах солидарного участия акционеров в докапитализации и возвратности государственной помощи», — сказал глава финрегулятора, сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

По словам Акишева, уже получены положительные оценки со стороны рейтинговых агентств в отношении отдельных банков-участников.

Глава финрегулятора дополнительно сообщил, что Национальный банк уже приступил к проработке механизмов окончательного решения вопроса по валютным ипотечным займам населения. Такое поручение президент дал в своем ежегодном послании.