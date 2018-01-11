В России будут судить женщину, заказавшую убийство мужа пекарю-азербайджанцу

2018-01-11 18:07 | www.apa.az | 6

Женщину, заказавшую убийство мужа, будут судить в Ульяновской области.



Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», в сообщении говорится: «Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления… После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ульяновской области данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».

По данным областного СУСК, убийство произошло в Димитровграде в октябре 2014 года. Труп 36-летнего мужчины с огнестрельным ранением был обнаружен в подъезде одного из домов по улице Свирской. Расследование длилось более двух лет.

Следователи выяснили, что у убитого был затяжной конфликт с женой. По данным ведомства, женщина предложила 500 тысяч рублей работнику пекарни — 39-летнему гражданину Азербайджана — за убийство мужа. Обвиняемая снабдила киллера обрезом охотничьего ружья 16-го калибра и мобильным телефоном, добавили в прокуратуре. По информации СК, убийца встретил мужчину в подъезде и застрелил.





34-летней женщине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Организация убийства по найму», ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение и передача огнестрельного оружия), предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Гражданину Азербайджана вменяют п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство по найму» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия».