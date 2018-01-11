В Азербайджане в прошлом году была отменена регистрация 19 религиозных общин

2018-01-11 18:08 | www.apa.az | 6

В Азербайджане в 2017 году количество прошедших государственную регистрацию религиозных общин достигло 793. До сегодняшнего дня в нашей стране регистрацию прошли 765 исламских и 28 – неисламских религиозных общин.

Как сообщает АПА, об этом на совещании в Государственном комитете по работе с религиозными структурами, посвященном итогам 2017 года, сказал завотделом комитета Алигейдар Зульфугаров.

Он отметил, что в прошлом году в комитет поступило обращение об упразднении принятых на госрегистрацию 22 религиозных общин, информация об упразднении 19 религиозных общин была включена в государственный реестр религиозных структур, документы 3 религиозных общин были возвращены обратно ввиду того, что были составлены не в соответствии с законодательством.