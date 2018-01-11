Друзья пропавших альпинистов выдвинули свои предложения

2018-01-11 18:00 | www.oxu.az | 5

Группа друзей и коллег пропавших в горах Губы альпинистов подготовила предложения для проведения дополнительных мероприятий по их поискам.

Как сообщает Oxu.Az, они отмечают, что соответствующие структуры могут принять дополнительные меры и задействовать дополнительное оборудование для более эффективной организации поисков.

Друзья альпинистов предлагают определить координаты своих пропавших товарищей на основании данных, полученных от мобильных операторов и компании Apple, устройство от которой было у одного из альпинистов. Кроме того, они рекомендуют закупить современную технику на основе Ground Penetrating System, используемую для спасательных работ в различных странах мира, и привезти ее в Азербайджан.

Также альпинисты рекомендуют привлечь к поискам Федерацию скалолазания Турции, имеющей профессиональный опыт в этой сфере, и отряды AKUT (организация поиска и спасения, которая провела 2668 операций и спасла 2593 человек). Представители данных организаций заявили, что готовы прибыть в Азербайджан, но ждут официального разрешения.

Э.А.

