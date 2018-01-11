МИД Британии подтвердил, что Ассанжу отказано в дипломатическом статусе

2018-01-11 18:04 | www.trend.az | 6

Великобритания ответила отказом на просьбу правительства Эквадора предоставить дипломатический статус основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, скрывающемуся в посольстве Эквадора в Лондоне, подтвердила РИА Новости в четверг представитель МИД Соединенного Королевства.

"Правительство Эквадора недавно попросило предоставить здесь, в Великобритании, дипломатический статус мистеру Ассанжу. Великобритания отказала в этом, и мы не ведем переговоров с Эквадором по этому поводу", — сказала собеседница агентства.

"Эквадор в курсе, что решение данной проблемы – выход Джулиана Ассанжа из посольства, чтобы ответить перед законом", — сказала она.

Ранее стало известно, что Ассанжу выдано эквадорское удостоверение личности.