Предотвращен ввоз в Азербайджан 63 наименований пропагандирующих радикализм книг

2018-01-11 18:14 | www.apa.az | 6

«Учитывая то, что определенные радикальные, нетрадиционные течения за пределами нашей страны, ведующие чуждую нашей национальной принадлежности пропаганду, придают особое значение ввозу, печати и распространению в стране религиозной литературы с целью влияния на процессы, происходящие в сфере религиозной деятельности, для предотвращения религиозной дискриминации и розни в стране, ввоза и изданию в стране пропагандирующей рознь, ненависть, экстремизм и радикализм религиозной литературы, которая может негативно сказаться на среде религиозной нетерпимости, проводится соответствующая превентивная работа».

Как сообщает АПА, об этом на совещании, посвященном итогам 2017 года в Госкомитете по работе с религиозными структурами, сказал заведующий отделом по религиозным структурам Алигейдар Зюльфюгаров.

Он отметил, что за отчетный период были рассмотрены вопросы ввоза литературы религиозного содержания по 1540 наименованиям. Были предотвращены ввоз в страну и распространение книг 63 наименований, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм.



Печать 4-х из 313 книг, представленных на экспертизу с целью издания, была сочтена нецелесообразной. 613 наименованиям религиозной литературы были выделены контролирующие марки.



Также была проверена религиозная литература 2106 наименований, которая была представлена на экспертизу правоохранительными органами. Было установлено, что 99 наименований были напечатаны и ввезены без специального разрешения.