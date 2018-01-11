Солдат разогрел еду, сжег БТР за 28 миллионов – ВИДЕО

2018-01-11 18:10 | www.oxu.az | 6

В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен рядовой Семен Мережников: солдат, пытаясь разогреть консервы на костре, случайно уничтожил БТР-82 и военную амуницию на сумму более 28 миллионов рублей.

Как передает Oxu.Az, ролик опубликован на YouTube.

Решением Астраханского гарнизонного военного суда Мережникову было назначено шесть месяцев службы в дисциплинарной воинской части.

Инцидент произошел в мае 2017 года. Сгоревший БТР-82 на время учебных занятий был покрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Все это вспыхнуло от разведенного костра.