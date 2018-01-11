Генштаб России: «Взрывчатку из бомб дронов, атаковавших наши объекты в Сирии, производят и в Украине»

2018-01-11 18:30 | www.apa.az | 6

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сказал начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков.

По его словам, результаты анализа полученных образцов дронов и их применения позволяют сделать следующие основные выводы: «Первый - создание беспилотников такого класса невозможно в кустарных условиях. При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете».

А.Новиков отметил, что сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов.

Кроме того, на конференции было сказано, что взрывчатку из бомб дронов, атаковавших Хмеймим и Тартус, также нельзя произвести в кустарных условиях, ее, в частности, производят в Украине: «Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов».

По словам генерала, в настоящее время проводятся специальные исследования с целью установления страны-изготовителя.