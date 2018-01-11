Специалисты нашли способ внедриться в чужие переписки в WhatsApp

2018-01-11 18:34 | www.trend.az | 6

Кодировщики из Германии обнаружили слабые места в популярном приложении WhatsApp, с помощью которых можно внедриться в групповые беседы, сообщается в отчете, представленном группой экспертов, передает РИА Новости.

По словам специалистов из Рурского университета, дефекты в протоколе приложения позволяют злоумышленнику добавлять в группу в WhatsApp людей или самому становиться ее членом без взаимодействия с другими пользователями. Тот, кто контролирует сервера приложения или знает, как взломать протокол, может получить полный контроль над группой.

"Если я слышу, что группы и чаты для двух пользователей имеют сквозное шифрование, это значит, что беседы защищены от добавления новых членов. Если нет, смысла в шифровании совсем немного", - заявил один из авторов исследования Пауль Реслер, слова которого приводит сетевое издание Wired.

По данным Реслера, злоумышленник сможет кэшировать сообщения, а затем управлять их отправкой и получением. В группах, где есть несколько администраторов, взломанный сервер может сфабриковать сообщения и ввести управляющих в заблуждение.