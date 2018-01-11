В Баку покажут документальные фильмы, посвященные Национальным героям Азербайджана

2018-01-11 18:34 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана 15-19 января пройдут показы документальных фильмов, посвященных Национальным героям Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

Показы документальных фильмов приурочены к 28-й годовщине трагедии 20 Января, они пройдут при организации отдела кинематографии министерства культуры и туризма Азербайджана и Главного управления культуры и туризма города Баку.

Показы фильмов пройдут в подведомственных учреждениях культуры управления.