В Азербайджане продлен период добровольной реструктуризации банков

2018-01-11 19:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о применении поправок в закон “О банках”, предусматривающих продление периода добровольной реструктуризации обязательств.

Сегодня для банков период добровольной реструктуризации обязательств составляет 180 дней. Однако они могут с разрешения финансового регулятора [в данном случае это Палата надзора над финансовыми рынками] продлить этот период еще на 90 дней.

Поправки предусматривают расширение этого дополнительного периода с 90 до 180 дней.

При этом, согласно поправкам, число запросов на продление реструктуризации может быть неограниченным. Изменения затрагивают также и те процессы реструктуризации, которые начались до принятия поправок.