Поправки в закон «О банках» вступили в силу

2018-01-11 18:32 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о применении поправок в закон «О банках».

Как сообщает АПА-Экономикс, поправки предусматривают продление периода добровольной реструктуризации обязательств. Сегодня для банков период добровольной реструктуризации обязательств составляет 180 дней. Однако они могут продлить этот период еще на 90 дней. Поправки предусматривают расширение этого дополнительного периода с 90 до 180 дней.

При этом, согласно поправкам, число запросов на продление реструктуризации может быть неограниченным. Изменения затрагивают также и те процессы реструктуризации, которые начались до принятия поправок.